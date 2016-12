Tele 5 20:15 bis 22:00 Horrorfilm Yeti - Das Geheimnis des Glacier Peak USA 2013 2016-12-17 01:40 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Einige Jahre, nachdem sein Vater in den Bergen einem mysteriösen Monster zum Opfer fiel, sucht Brian den Ort der Untat mit einer Pistole auf, um Rache zu nehmen, an was auch immer sich ihm in den Weg stellt. Lange suchen muss er nicht, danach gilt auch er als vermisst. Nur bricht Brians kleine Schwester auf, um mit ihrem Freund, dem Ex-Marine, nach dem Bruder zu sehen. Von demselben trinkfesten Piloten geleitet, der schon die Vorgänger ins Unglück fuhr, stoßen sie auf eine biologische Kuriosität ersten Ranges. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Chuck Campbell (Brian) Adrian Paul (Mark Foster) Lauren O'Neil (Nina) Nicholas Boulton (Rick McCabe) Elizabeth Croft (Stacey) Sean Teale (Erlander) Sam Cassidy (Jon) Originaltitel: Deadly Descent Regie: Marko Mäkilaakso Drehbuch: Nathan Atkins Kamera: Lorenzo Senatore Musik: Christopher Holden

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 342 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 152 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 82 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 72 Min.