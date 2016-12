Tele 5 22:00 bis 23:45 Actionfilm Orcs USA 2011 2016-12-19 04:35 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einem amerikanischen Nationalpark werden wiederholt mutwillige Zerstörungen und beunruhigende Spuren gemeldet, was die Parkverwaltung veranlasst, vor erhöhter Bärenaktivität zu warnen. Als erste Todesopfer anfallen und manche davon Pfeile im Kopf tragen, wird schnell klar, dass die Dinge anders liegen. Tatsächlich haust im Dickicht der Berge eine unbekannt gebliebene Population der sagenhaften Kriegerrasse Orc und macht mit jedem kurzen Prozess, der ihr zu nahe kommt. Ein echter Ranger aber lässt sich davon nicht einschüchtern. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Michael Todd Behrens (Dan Whiting) Adam Johnson (Cal) Stan Ferguson (Marvin) Renny Grames (Katie) Barta Heiner (Marge) Brad Johnson (Ezekiel Crawford) Maclain Nelson (Hobart Moss) Originaltitel: Orcs! Regie: James MacPherson, James McPherson Drehbuch: Anne K. Black, Jason Faller, Kynan Griffin, Justin Partridge Kamera: Cammon Randle Musik: Panu Aaltio, Ben Carson Altersempfehlung: ab 16

