RTL NITRO 02:35 bis 04:15 Actionfilm Geballte Ladung - Double Impact USA 1991 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Hongkong 1966: Mit einem großen Fest wird eine neue Tunnelverbindung zwischen der Halbinsel und dem Festland eröffnet. Unter den Gästen befindet sich auch das Ehepaar Wagner, die Erbauer des Tunnels, die sich durch ihr Projekt unwissentlich die Hongkong-Mafia zum Feind gemacht haben. Noch in der selben Nacht werden die Wagners brutal ermordet, nur ihre neugeborenen Zwillinge Alex und Chad können gerettet werden. Während das Kindermädchen mit dem kleinen Alex flieht und ihn in ein Kinderheim bringt, kümmert sich Paul Wagners engster Vertrauter Frank um Chad und nimmt ihn mit in die USA. 25 Jahre später: Ohne voneinander zu wissen, sind Alex und Chad zu stattlichen Männern herangewachsen, die - außer der Tatsache, dass sie sich äußerlich gleichen wie ein Ei dem anderen - nichts miteinander gemein haben: Der gutgläubige Weltverbesserer Chad, der in Frankreich und den USA aufgewachsen ist, betreibt in Los Angeles eine Aerobic- und Martial Arts-Schule, während sich der nüchterne Vernunftsmensch Alex mit Schmuggel sowie dem Betreiben eines Mahjong-Salons über Wasser hält und seine Geburtsstadt Hongkong noch nie verlassen hat. Als Chads Adoptivvater Frank zufällig auf Alex stößt, fasst er einen Plan: Er will die beiden Brüder wiedervereinen, damit sie den ihnen zustehenden Besitz an der Tunnelverbindung zurückgewinnen können. Zusammen mit Chad macht sich Frank auf den Weg nach Hongkong, wo Alex ihnen jedoch einen Korb gibt. Er hat keinerlei Interesse daran, sich mit der Mafia anzulegen, um an das zu kommen, was ihm und seinem Bruder zusteht. Nachdem auch noch seine schöne Verlobte Danielle ein Auge auf Chad geworfen zu haben scheint, ist das Thema für Alex ein für alle Mal erledigt. Als Danielle jedoch von den Mafia-Bossen beim Spionieren erwischt wird, müssen sich die ungleichen Zwillinge zusammenraufen, um mit geballter Ladung das Mädchen zu retten und den Mord an den Eltern zu rächen. Ein gnadenloser Kampf gegen die Hongkong-Mafia beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Alex / Chad Wagner) Geoffrey Lewis (Frank Avery) Alonna Shaw (Danielle Wilde) Bolo Yeung (Moon) Corinna Everson (Kara) Philip Chan (Raymond Zhang) Alan Scarfe (Nigel Griffith) Originaltitel: Double Impact Regie: Sheldon Lettich Drehbuch: Sheldon Lettich, Sheldon Lettich, Jean-Claude Van Damme Kamera: Richard H. Kline Musik: Arthur Kempel Altersempfehlung: ab 16

