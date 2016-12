RTL NITRO 20:15 bis 21:10 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Schattenmann D 2008 2016-12-17 00:00 Merken Harmloser kann ein Tag nicht beginnen: Ben und Semir sind auf gemütlicher Routine-Streife. Doch plötzlich durchlöchern Kugeln ihren Dienstwagen. Schnell finden sie heraus, dass die Schüsse nicht ihnen galten, sondern einer jungen VIP-Hostess. Und sie ist nicht das letzte Opfer. Zwei weitere Personen, die eine ermittelt in dem Mord, die andere kannte das erste Opfer, werden aus dem Weg geräumt. So auch Bens große Liebe, was zu einem drohenden Zerwürfnis zwischen ihm und Semir führt. Den beiden Polizisten steht eine ihrer größten Prüfungen als Partner bevor... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Tom Beck (Ben Jäger) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Dietmar Huhn (Horst Herzberger) Simone Hanselmann (Staatsanwältin Saskia Ehrbach) André Röhner (Hauptkommissar Bohm) Robert Giggenbach (Regierungspräsident Neumann) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Heinz Dietz Drehbuch: Horst Wieschen Musik: Kay Skerra Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 342 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 152 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 82 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 72 Min.