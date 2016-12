RBB 02:20 bis 02:45 Magazin Täter - Opfer - Polizei Der rbb Kriminalreport Wer hat Siegfried Walischewski getötet? / Überfall im Fahrstuhl / Rätselhafter Uhrenraub / Unser Krimi-Tipp / Aktuelle Fahndungsmeldungen D 2016 HDTV Merken Wer hat Siegfried Walischewski getötet? Wahrscheinlich haben sich die Täter als DHL-Boten getarnt. Sie haben den 89-Jährigen am 29. Februar in seiner Wohnung in Berlin-Spandau überfallen, beraubt und dabei so schwer misshandelt, dass er kurz darauf an seinen Verletzungen starb. Überfall im Fahrstuhl - Nach wie vor mysteriös ist die brutale Attacke gegen einen Rentner in Frankfurt/ Oder. Am Abend des 22. September steigt ein Man zu dem 70-Jährigen in den Fahrstuhl und bespritzt ihn mit einer brennbaren Flüssigkeit. Als es ihm nicht gelingt, sein Opfer anzuzünden, übergießt er dessen Hund und zündet ihn an. Das Tier verendet später qualvoll. Rätselhafter Uhrenraub - Vier Personen wurden am 25. und 26. Mai kurz hintereinander Opfer von Raubüberfällen. Jedes Mal das Ziel des Räubers: ihre teuren Armbanduhren! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Uwe Madel Originaltitel: Täter - Opfer - Polizei

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 346 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 161 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:50

Seit 106 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 76 Min.