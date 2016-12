RBB 23:50 bis 01:20 Komödie Bowfingers große Nummer USA 1999 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vom großen Kassenhit kann Filmproduzent Bobby K. Bowfinger bisher nur träumen. Obwohl er mit seinen amateurhaften Billigproduktionen davon weit entfernt ist, gibt er die Hoffnung nicht auf. Mit List und Dreistigkeit gelingt es ihm schließlich, ein finanzkräftiges Studio als Verleiher seines nächsten Projekts zu gewinnen, bei dem er auch Regie führen will. Es gibt allerdings eine heikle Bedingung: Der zugkräftige Superstar Kit Ramsey muss die Hauptrolle in dem Streifen über eine Alien-Invasion spielen. Als der divenhafte Schauspieler absagt, droht Bowfingers Traum zu enden noch bevor er richtig begonnen hat. Aber anstatt einfach aufzugeben, schmiedet der Möchtegern-Filmemacher einen aberwitzigen Geheimplan: Mit versteckter Kamera will er Ramsey an verschiedenen Orten auflauern und ihn auf diese Weise filmen - natürlich ohne dessen Wissen. Nicht einmal die Crew und die anderen Darsteller sind eingeweiht. Ihnen erzählt er, dass der exzentrische Ramsey auf dieser ungewöhnlichen Drehmethode bestanden habe. Zunächst funktioniert alles bestens: Die Schauspieler konfrontieren Ramsey auf der Straße mit abenteuerlichen Dialogen über Außerirdische, während Bowfinger heimlich dessen irritierte Reaktionen filmt. Doch dummerweise glaubt der paranoide Star bald, dass er tatsächlich von Aliens verfolgt wird, und schottet sich im Hauptquartier seines Sekten-Gurus ab. Zwar kann sich Bowfinger mit dem trotteligen Jiff als Double für Ramsey zunächst behelfen, aber für den spektakulären Showdown braucht er seinen Star in Großaufnahme. Doch wie soll er den verstörten Star aus seinem Versteck locken? In seiner Erfolgskomödie nimmt Regisseur Frank Oz ("Housesitter - Lügen haben schöne Beine", "Die Frauen von Stepford") die Absurditäten des modernen Filmgeschäfts aufs Korn: Von neurotischen Superstars über großspurige Agenten bis hin zu Anspielungen auf Scientology bleibt nichts und niemand verschont. Die amerikanischen Starkomiker Steve Martin und Eddie Murphy bilden dabei ein Dreamteam: der eine als durchgeknallter Produzent Bowfinger, der andere in der Doppelrolle des paranoiden Hollywoodstars Kit Ramsey und seines gutmütigen, leicht vertrottelten Doubles Jiff. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Martin (Bobby Bowfinger) Eddie Murphy (Kit Ramsey / Jiffernson "Jiff" Ramsey) Heather Graham (Daisy) Robert Downey Jr. (Jerry Renfro) Terence Stamp (Terry Stricter) Christine Baranski (Carol) Jamie Kennedy (Dave) Originaltitel: Bowfinger Regie: Frank Oz Drehbuch: Steve Martin Kamera: Ueli Steiger Musik: David Newman Altersempfehlung: ab 6