RBB 20:15 bis 21:00 Arztserie Der Bergdoktor Verbotene Liebe D, A 1995 2016-12-18 10:20 HDTV Merken Sybille Martin, eine schöne junge Frau, heiratet Christian Gmeiner, einen wohlhabenden, älteren Bauern. Zur Hochzeit kommt auch Florian Gmeiner, Christians Sohn, ein attraktiver Mann um die 30, der mit seiner Alpenrockgruppe zum Popstar geworden ist. Schon bei der ersten Begegnung zwischen Florian und Sybille passiert es: Sie verlieben sich unsterblich ineinander. Bei der Hochzeitsfeier, auf der Florian mit seiner Gruppe zum Tanz aufspielt, kommt es immer wieder zu langen Blicken zwischen den beiden. Florian bleibt für ein paar Tage auf dem Hof seines Vaters. Sybille spürt, wie sehr es sie zu ihm zieht und versucht, Florian aus dem Weg zu gehen. Um zu sich selbst zu kommen, beschließt sie, die alte Marei in den Bergen zu besuchen. Florian passt sie unterwegs ab, und in der abgeschiedenen Bergwelt verbringen die beiden Liebenden eine Nacht miteinander. Als Christian von Marei erfährt, dass Sybille nie auf der Alm angekommen ist, sucht er sie und trifft sie vor der Berghütte, in der Florian noch schläft. Sybille gibt vor, sich den Fuß verletzt zu haben, und Christian bringt sie zum Bergdoktor. Thomas untersucht sie, kann aber nichts feststellen. Noch in derselben Nacht drängt Florian Sybille, mit ihm zu gehen. Christian wird wach, und es kommt zu einer Konfrontation zwischen Vater und Sohn. Sybille muss sich entscheiden... Auch Maxl hat Probleme: er hat zwei Fünfer geschrieben und zu Hause verheimlicht. In seiner Not hat er sogar die Unterschrift seines Vaters gefälscht. Mit Traudls Beistand findet Maxl schließlich den Mut zur Beichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhart Lippert (Dr. Thomas Burgner) Anita Zagaria (Sabina) Enzi Fuchs (Franzi) Walther Reyer (Pankraz Obermayr) Carin Titze (Traudl) Manuel Guggenberger (Maxl) Michaela May (Alexandra von Brauneck) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Wolf Dietrich Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Horst Schier, Holger Wenck Musik: Michael Gajare

