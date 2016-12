Super RTL 23:10 bis 23:45 Trickserie Tom und Jerry Tom bekommt eins auf die Mütze / Geiz macht klein und hässlich / Schlaf, Tommy, Schlaf / Da capo, Bu USA 1941-1958 Stereo HDTV Merken 1. Geschichte: Tom hat ein Auge auf Toodles, eine bezaubernde weiße Katzendame, geworfen. Doch Jerry will keinesfalls, dass sein liebster Feind sich für andere Tiere interessiert und durchkreuzt Toms Annäherungsversuche immer wieder... 2. Geschichte: Jerry hat einen Zaubertrank getrunken, der ihn auf die Größe eines Riesen wachsen lässt. Jetzt macht er Jagd auf Tom. Wie lange kann das gut gehen? 3. Geschichte: Tom und seine Katzenfreude singen gemeinsam bis tief in die Nacht. Da er eigentlich zu müde ist, um seiner Aufgabe als Mäusejäger nachzugehen, trinkt er besonders viel Kaffee, um wach zu bleiben. Doch er hat seine Rechnung ohne Jerry gemacht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6

