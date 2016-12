Super RTL 21:35 bis 23:10 Trickfilm Saving Santa - Ein Elf rettet Weihnachten GB, USA, IND 2013 Nach einer Vorlage von Tony Nottage Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bernard ist ein Elf, der seinen Traumberuf gefunden hat: Er arbeitet für den Weihnachtsmann. Noch dazu ist Bernard allerdings auch äußerst tollpatschig. Eines Tages weiht ihn der Weihnachtsmann in das größte Geheimnis überhaupt ein und erläutert Bernard, warum er am Weihnachtsabend in so vielen Häusern gleichzeitig sein kann: An seinem Schlitten ist eine Zeitmaschine befestigt. Doch nicht nur Bernard, sondern auch die durchtriebene Vera Baddington und ihr Sohn Nevil, haben sich schon immer gefragt, wie dem Weihnachtsmann dieses Kunststück gelingt. Sie schicken eine Armee dunkler Krieger zum Nordpol, in der Hoffnung, auf diese Weise hinter das Geheimnis zu kommen. Bernard kann den Weihnachtsmann im letzten Moment retten, doch Vera nimmt die Zeitmaschine in Besitz. Gelingt es Bernard, seinem Arbeitgeber in dieser schwierigen Lage zu helfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Saving Santa Regie: Leon Joosen, Aaron Seelman Drehbuch: Ricky Roxburgh Musik: Grant Olding Altersempfehlung: ab 6