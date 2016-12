Super RTL 17:40 bis 18:10 Trickserie Bugs Bunny & Looney Tunes Bellen verboten! / Taz und Bugs / Heiße Sohle auf dem Highway / Baby Buggy Bunny USA 1941-1995 2016-12-18 07:55 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Tweety ist wie immer mitten drin, als ein armer Straßenkater von einem jungen Hündchen gepiesackt wird... 2. Geschichte: Bugs Bunny bekommt es mit einem gefräßigen Tasmanischen Teufel zu tun, den er keineswegs in seinen Gefilden vermutet hätte... 3. Geschichte: Coyote hat besonders großen Hunger. Da kommt ihm der Roadrunner gerade recht, doch Coyote hat seine Rechnung ohne dessen Intelligenz gemacht... 4. Geschichte: Finster hat sich mal wieder als Baby verkleidet, um eine Bank zu überfallen. Doch dann platziert er die Beute aus Versehen in Bugs Bunnys Bau. Als plötzlich ein Baby vor der Tür des frisch gebackenen Millionärs auftaucht, staunt dieser nicht schlecht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bugs Bunny & Looney Tunes Altersempfehlung: ab 6