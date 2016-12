ONE 22:00 bis 23:40 Filme Angeklagt - Gewalt in der Ehe (L'emprise) F, B 2015 Nach dem Buch von Alexandra Lange 2016-12-18 03:05 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Alexandra ist von Albträumen geplagt. Sie hat ihren Mann getötet und erwartet ihren Mordprozess. Sie erlebt erneut die Nacht, um die es immer wieder gehen wird. In der Küche kommt es zu einem Kampf zwischen Alexandra und ihrem Mann Marcello. Er schlägt und würgt sie, die verängstigten Kinder sehen zu. Dann greift Alexandra nach einem Küchenmesser! Dabei beginnt alles wie eine halbwegs normale Liebesgeschichte. Der deutlich ältere Marcello spricht am Strand den Teenager Alexandra an. Er hat bereits zwei Kinder und lebt getrennt. Anfangs ist Alexandra berauscht von dem rauen Außenseiter, der Freiheit und unkonventionelles Leben verspricht. Doch lange hält der Rausch nicht an. Marcello zeigt sich als zwanghaft eifersüchtig, von Kontrollwahn besessen und zunehmend gewalttätig. Aber die gemeinsamen Kinder und eine für Außenstehende rätselhafte Zuneigung verhindern, dass sie sich wirklich trennt. "Angeklagt - Gewalt in der Ehe" ist ein starkes, sensibles und sehr berührendes Drama. Präzise und ohne falsche Sentimentalität werden die Stationen dieser Ehehölle nachgezeichnet. Besondere Glaubwürdigkeit erhält der Film durch die herausragende Leistung der Hauptdarstellerin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Odile Vuillemin (Alexandra Lange) Fred Testot (Marcello Guillemin) Marc Lavoine (Luc Frémiot) Sam Karmann (Robert Lange) Lolita Chammah (Brigitte) Micky Sébastian (Schneider) Erico Salamone (Rudy) Originaltitel: L'emprise Regie: Claude-Michel Rome Drehbuch: Claude-Michel Rome Kamera: Alain Ducousset Musik: Fred Porte

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 346 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 156 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 86 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 76 Min.