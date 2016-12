ONE 13:15 bis 14:45 Musik PULS-Festival 2016 - Highlights (2) Highlights (2) / RY X mit dem Münchner Rundfunkorchester / Mule & Man / Prince Rama / Isolation Berlin / Nick Yume / COW / Saint / Ströme D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Beim PULS Festival spielen einige der aktuell besten Bands in den legendären Orchesterstudios des Bayerischen Rundfunks in München. Um ein anspruchsvolles, attraktives und eigenständiges Line-Up präsentieren zu können, hat die Musikredaktion von PULS, dem jungen Programm des Bayerischen Rundfunks, überall gesucht: Bei Showcase-Festivals wie SXSW, Eurosonic, Reeperbahnfestival und Nürnberg.Pop, in Clubs und Blogs. Die Ansprüche sind hoch: Jedes Jahr werden beim PULS Festival im November Acts präsentiert, die das Publikum mehrheitlich zum ersten Mal zu sehen bekommt - bevor sie morgen und übermorgen in aller Munde sind. Teil 2 mit: RY X mit dem Münchner Rundfunkorchester Mule & Man Prince Rama Isolation Berlin Nick Yume COW Saint Ströme In Google-Kalender eintragen Originaltitel: PULS Festival 2016