ONE 05:30 bis 07:00 Drama Männertreu D 2014 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Georg Sahl (Matthias Brandt), einer der letzten großen Zeitungsverleger mit liberal-konservativem Qualitätsanspruch, bekommt über die Frankfurter Oberbürgermeisterin (Margarita Broich) das Angebot unterbreitet, Bundespräsident zu werden. Seine Ehefrau Franziska (Suzanne von Borsody), eine erfolgreiche Frankfurter Scheidungsanwältin, ist zunächst nicht sehr glücklich darüber, bald als "First Lady" nur noch zu repräsentieren. Und auch Georgs junge Geliebte Nina (Peri Baumeister), Volontärin bei seiner Zeitung, den 'Frankfurter Nachrichten', wird mit einem Mal klar, dass sich nun einiges ändern wird. Als Georg in eine TV-Talkshow nach Hamburg eingeladen wird, reist ihm Nina bis ins Hotel hinterher - wild entschlossen, Georg an sich zu binden. Nach einem heftigen Streit im Hotelzimmer rennt Nina auf die Straße, wird von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Aufgelöst und vollkommen überfordert mit dieser Situation ruft Georg seine Frau an: Sie macht sich sofort auf den Weg, um zu retten, was noch zu retten ist. Trotzdem wird am nächsten Morgen in den Onlineausgaben der Tageszeitungen ein Zusammenhang hergestellt zwischen Georgs Anwesenheit in dem Hamburger Hotel und Ninas Unfall davor. Von nun an ist Georgs Karriere mit einem großen Fragezeichen versehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthias Brandt (Georg Sahl) Suzanne von Borsody (Franziska Sahl) Maxim Mehmet (Thomas Sahl) Lisa Hagmeister (Judith Sahl) Margarita Broich (Hildegard Becker) Claudia Michelsen (Helen) Peri Baumeister (Nina) Originaltitel: Männertreu Regie: Hermine Huntgeburth Drehbuch: Thea Dorn Kamera: Sebastian Edschmid Musik: Biber Gullatz, Andreas Schäfer Altersempfehlung: ab 12

