tagesschau24 02:05 bis 02:50 Dokumentation Vom Schweigen der Männer - Impotenz D 2006 Stereo 16:9 Live TV Merken * Dokumentation von Andrej Bockelmann - Erstausstrahlung 2006 Wer nicht mehr "kann" - ist der noch Mann? Wer die Frage mit Ja beantwortet, ist der schon betroffen und will es nur verstecken? Wer mit deutlichem Nein antwortet, ist der ein Sexprotz - oder rechtfertigt nur seine Ausgaben für Potenzmittel? Ob beide wissen, dass nicht der Penis, sondern der Kopf das wichtigste Sexualorgan ist? Wer redet schon offen über das Thema, ohne Krampf und Anzüglichkeiten? Zwischen Männern wird Potenz-Schwäche "besten"-falls in Witzen, Anzüglichkeiten, Machogehabe thematisiert. Zwischen Männern und Frauen kann es zu "dem" Thema werden, über das allerdings sehr selten geredet wird. Es geht um "Erektile Dysfunktion". Das Kürzel ED ist der Fachbegriff für ein Gesundheitsproblem, von dem rund jeder fünfte Mann zwischen 30 und 80 betroffen ist: Impotenz. Zwischen 4 und 5 Millionen Männer sind zum Geschlechtsverkehr nicht in der Lage, weil ihr Penis nicht steif genug wird. Die Zahl der Betroffenen wächst jährlich um Zehntausende, die meisten von ihnen verlieren ihre Erektionsfähigkeit nach einer Operation wegen Prostatakrebs - die häufigste Krebsart bei Männern. Besonders schlimm trifft es Männer, die ihre Männlichkeit nie anders als über diese Potenz definiert haben. Erektionsprobleme? Eine Welt bricht zusammen. 80.000 Selbsthilfegruppen für alle erdenklichen Gesundheitsprobleme gibt es in Deutschland. Doch nur eine Selbsthilfegruppe zum Thema "Erektile Dysfunktion" - in München. Der Filmautor Andreij Bockelmann bekam Zugang, war mit seinem Kamerateam dort, begegnet Männern "im besten Alter", die dieses Alter leben und genießen - die gelernt haben, mit ihren Einschränkungen zu leben. Das Film-Team begleitet Mediziner und Patienten. In einer Klinik im thüringischen Bad Liebenstein gelangen den Autoren Beobachtungen und offene Gespräche mit Männern bei einem "Repotenzkurs" - das bislang einzige von Medizinern ins Leben gerufene Angebot, Männern mit Hilfe von Austausch, praktischen Übungen und medizinischen Informationen zu "neuer Lust" zu verhelfen und ihr Selbstwertgefühl zu reaktivieren. Einige wollten zwar nicht erkannt werden - haben aber trotzdem ihr Schweigen gebrochen. Fazit der filmischen Begegnung mit "schweigenden Männern" ist - der schwierigste Schritt ist die Erkenntnis: nicht der Penis, sondern der Kopf ist das wichtigste Sexualorgan des Mannes. Für die meisten, die das entdecken und sich trauen, ihr Schweigen vor allem gegenüber ihren Partnerinnen zu brechen, eröffnen sich erstaunliche Möglichkeiten, auch mit Erektionsproblemen nicht auf die Freuden der Sexualität verzichten zu müssen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Vom Schweigen der Männer - Impotenz Regie: Andrej Bockelmann

