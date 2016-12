VOX 20:15 bis 22:00 Familienfilm Eine Elfe zu Weihnachten USA 2012 Nach einer Vorlage von Abbey Cleland Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit Sara VanCamp und ihr Ehemann einen Weihnachtsladen betreiben, können sie Weihnachten eigentlich nicht mehr ausstehen. Genauso ist es bei Tochter Ally. Der einzige, der sich auf Weihnachten freut, ist Sohn Will - bei seiner Familie stößt er damit auf taube Ohren. Christine ist eine Elfe und arbeitet bei Santa Claus am Nordpol. Sie freut sich wahnsinnig, als sie von Santa auserkoren wird und die Aufgabe bekommt, Familie VanCamp den verlorenen Weihnachtszauber zurückzubringen. Da kommt es wie gerufen, dass die Familie wegen des anstrengenden Weihnachtsgeschäftes gerade eine Nanny sucht. Die Kinder nehmen Christine herzlich auf und auch Ally entdeckt nach kurzer Zeit die Weihnachtsvorfreude wieder: Sie backen Plätzchen zusammen, basteln Deko und singen Weihnachtslieder. Doch Christines liebevoll naive Art bringt sie in so manche Schwierigkeiten: Sie stößt vor allem den Eltern mit ihrem unermesslichen Weihnachtsenthusiasmus nicht nur einmal vor den Kopf. Und dann verliebt sich Christine auch noch in Sara VanCamps Bruder Dave, der ebenfalls ein Auge auf die bezaubernde Nanny geworfen hat. Dabei gibt es jedoch ein Problem: Eine Regel von Santa besagt, sich auf keinen Fall emotional an Menschen zu binden, die mit ihrer Aufgabe zu tun haben. Alles gerät aus den Fugen: Da Christine in Saras Augen zu sehr in das Familienleben eingreift, feuert sie die junge Frau kurzerhand. Weil Christine sich verliebt und somit die Regel gebrochen hat, muss sie auch noch zurück zum Nordpol. Christine ist untröstlich und glaubt, alles vermasselt zu haben. Kann sie Weihnachten für Familie VanCamp noch retten und ihnen den weihnachtlichen Zauber zurückbringen? Und was wird aus ihr und Dave? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Summer Glau (Christine) Eva LaRue (Sara VanCamp) John Brotherton (Dave Gabriel) Dan Gauthier (Scott VanCamp) Izabela Vidovic (Ally VanCamp) Mason Cook (Will VanCamp) Steve Larkin (Santa) Originaltitel: Help for the Holidays Regie: Bradford May Drehbuch: Abbey Cleland, Bob Sáenz Musik: Lawrence Shragge

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 343 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 153 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 83 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 73 Min.