VOX 11:05 bis 12:00 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Spurlos USA 2001 Stereo 16:9 Live TV Merken Als die drogensüchtige Frau eines plastischen Chirurgen als vermisst gemeldet wird, gerät dieser in Erklärungsnot. Goren (Vincent D'Onofrio) und Eames (Kathryn Erbe) erfahren, dass sowohl der Arzt, als auch die Vermisste Affären hatten und kaufen dem Doktor seine Besorgnis um die Gattin nicht ab. Auch als nach Wochen die verweste Leiche einer Frau an Land gespült wird, leugnet der Chirurg immer noch, etwas mit dem Verschwinden seiner Ehefrau zu tun zu haben. Die Ermittler sehen die einzige Möglichkeit der Wahrheit auf die Spur zu kommen darin, das Ego des eingebildeten Witwers zu verletzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Det. Robert Goren) Kathryn Erbe (Det. Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Capt. James Deakins) Courtney B. Vance (Asst. DA Ron Carver) Robert Knepper (Dr. Paul Kelmer) Judie Aronson (Valerie Kelmer) Penny Balfour (Lisa Voight) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Constantine Makris Drehbuch: Dick Wolf, Rene Balcer, Geoffrey Neigher Musik: Mike Post

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 13:01

Seit 281 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 09:05 bis 18:30

Seit 156 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 13:45

Seit 101 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 10:15 bis 12:00

Seit 86 Min.