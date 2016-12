TLC 22:00 bis 23:00 Dokusoap Paranormal Investigation - Geistern auf der Spur Das Familiengeheimnis CDN 2016 Merken In einem historischen Gebäude in Massachusetts deckt Geisterjäger Jack Kenna ein grauenvolles Familiengeheimnis auf, das jahrhundertelang verschwiegen worden war. In einem anderen Fall werden paranormale Ermittler zur Hilfe gerufen, um ein junges Mädchen zu retten, das im Schlaf attackiert wurde. Doch die wahre Identität ihres Angreifers ist äußerst alarmierend. Außerdem in dieser Episode von "Paranormal Investigation - Geistern auf der Spur": In Kansas muss sich ein anderer Geisterjäger entscheiden, ob er die Ursache gefährlicher, mysteriöser Vorkommnisse aufdeckt oder das Leben seines Kunden schützt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Haunted Case Files

