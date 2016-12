TLC 14:40 bis 15:35 Dokusoap Alle meine Frauen Loslassen ist schwer USA 2014 Merken Robyns Sohn Dayton hat das Asperger-Syndrom und wurde vor zwei Jahren in einen Unfall verwickelt, der sein Gesicht stark in Mitleidenschaft gezogen hat. Seitdem ist der Zwölfjährige sehbehindert. Sein rechtes Oberlid hängt stark über das Auge und soll nun durch einen chirurgischen Eingriff verkürzt werden. Christines Tochter Mykelti liebt Mode über alles und träumt davon, bei Designer David Tupaz ein Praktikum zu bekommen. Vater Kody begleitet sie zum Vorstellungsgespräch, sieht die Sache aber kritisch: Der eingefleischte Polygamist bekennt sich selbst zu seiner prüden Moralvorstellung und will nicht, dass seine Tochter freizügige Kleidung entwirft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sister Wives