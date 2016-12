WDR 02:00 bis 02:45 Show Sträters Männerhaushalt D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken In dieser weihnachtlich anmutenden Folge von "Sträters Männerhaushalt" begrüßt der Mützenträger aus dem Ruhrgebiet die Sängerin und Moderatorin Ina Müller und Schauspieler Ingo Naujoks. 'Bei mir gibt es kein Geplänkel oder hohles Zeug', lässt der Comedian wissen. Mit seinen Gästen führt er keine klassischen Interviews - er stellt vielmehr verrückte Fragen und versucht, hinter die Fassade zu schauen. Sträter hält Plädoyers für Dinge und Begebenheiten, die er für wahlweise maßlos überschätzt bzw. unterschätzt hält, und er prämiert diesmal die schönste Weihnachtsbeleuchtung des Ruhrgebietes. In der Rubrik "Nähen, Bügeln, Dosenbier" gibt er erneut wertvolle Haushaltstipps für Männer - als gelernter Herrenschneider ist er hierfür prädestiniert. Torsten Sträter bringt es auf den Punkt: "Willkommen in meiner Welt. Volle 45 Minuten. Da müssen Sie durch. Ich freu mich auf Sie!" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Torsten Sträter Gäste: Gäste: Ina Müller (Sängerin und Moderatorin), Ingo Naujoks (Schauspieler) Originaltitel: Sträters Männerhaushalt

