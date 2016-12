WDR 20:15 bis 21:45 Show Nordrhein-Westfalen feiert Advent 2016 Weihnachtliches Konzert live aus der Propsteikirche St. Ludgerus in Billerbeck D 2016 2016-12-25 07:10 Stereo Untertitel Live HDTV Merken Musikalischer Glanz am Vorabend des vierten Advent: Zur Einstimmung auf den vierten Adventssonntag überträgt das WDR Fernsehen auch in diesem Jahr das beliebte Adventskonzert des Landes Nordrhein-Westfalen. Das Konzert findet in der Propsteikirche St. Ludgerus im münsterländischen Billerbeck statt. In der prächtigen Wallfahrtskirche, die im Volksmund auch Ludgerus-Dom genannt wird, erklingen himmlische Chöre, stimmungsvolle Orchesterwerke und zu Herzen gehende Weihnachtslieder. Der wunderbare Schauspieler Dietmar Bär, als Theaterschauspieler ebenso gefeiert wie als Fernsehkommissar Freddy Schenk im Kölner "Tatort", liest weihnachtliche Geschichten und Gedichte. Susanne Wieseler führt als Moderatorin durch den Abend. Zu den musikalischen Gästen gehören der Organist Stefan Heskamp, der die berühmte Orgel des Ludgerus-Doms zum Klingen bringen wird, und die preisgekrönte koreanische Sopranistin Hye Jung Lee. Auch fünf Musiker aus England sind in diesem Jahr zu Gast: Aus Anlass des 70. Geburtstags des Landes Nordrhein-Westfalen, das 1946 von Großbritannien gegründet wurde, wirkt das Blechbläserquintett der Band of The Parachute Regiment aus Colchester beim Adventskonzert mit. Für weitere musikalische Höhepunkte sorgen das Vokalensemble Kölner Dom, der Opern-Kinderchor der Chorakademie Dortmund und die Philharmonie Südwestfalen. Die musikalische Leitung hat Charles Olivieri-Munroe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Susanne Wieseler Gäste: Gäste: Dietmar Bär (Erzähler), Hye Jung Lee (Sopran), Stefan Heskamp (Orgel) Originaltitel: Nordrhein-Westfalen feiert Advent 2016

