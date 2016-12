WDR 17:15 bis 17:45 Kochen Meisterküche: Festlich und edel - Hauptgericht zum Weihnachtsfest D 2016 2016-12-18 06:30 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Die Fernsehköche Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer alias Martina und Moritz, Vorkoster Björn Freitag und Servicezeit-Köchin Anja Petralia kochen mit besten Zutaten kreative Gerichte - lecker, bunt und auf den Punkt - und jeder inspiriert seine Zuschauer auf seine ganz besondere Weise. Yvonne Willicks präsentiert in der Reihe "Meisterküche" ihre thematisch abgestimmten Lieblingsrezepte der WDR-Kollegen. Und Barkeeper Nic Shanker kennt die zu den Rezepten passenden Getränke und stellt gleichzeitig neue Trends der Barszene vor. Seine Drinks - mal mit, mal ohne Alkohol - treten an, die Meisterküche vollendet abzurunden. Inspiration für das Weihnachtsfestessen bekommt man in der sechsten und letzten Folge der "Meisterküche". Martina und Moritz wollen an den Festtagen nicht stundenlang in der Küche stehen. Daher bereiten sie schon am Vortag ihre Ochsenbacken in Rotwein zu. Anja Petralia setzt zum Fest eher auf Fisch, den sie raffiniert verpackt und einfach in den Ofen schiebt. Und Björn Freitag serviert eine edle Lammhaxe mit einer ganzen Reihe besonderer Beilagen. Mit dem "Santas Elixir" will Bartender Nic Shanker punkten. Den Champagner-Cocktail hat er mit weihnachtlichen Gewürzen abgeschmeckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Yvonne Willicks Gäste: Gäste: Björn Freitag, Anja Petralia, Martina Meuth, Bernd Neuner-Duttenhofer Originaltitel: Meisterküche