WDR 11:30 bis 12:00 Kindermagazin Die Sendung mit der Maus Lach- und Sachgeschichten D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Lach- und Sachgeschichten, am 3. Advent mit einer kleinen Schneelawine, einem Vorsprechen am Theater, ganz viel Handarbeit, dem Super-Blaubären auf Super-Patrouille - und natürlich mit der Maus, der Ente und dem Elefanten. Der größte Schneemann Deutschlands Alle Jahre wieder gibt es ein besonders großes Schnee-Spektakel in Bischofsgrün (Bayern): Hier ist der größte Schneemann Deutschlands zu Hause. Maus-Reporter André Gatzke zeigt, wie viele Menschen dabei mithelfen, den Riesen zu bauen - und wo sie so viel Schnee herbekommen. Das Schöne und die Biest Als Trude einen Anruf von ihrer Freundin Inge erhält, denkt sie gleich an Tier: Inge sucht nämlich noch Darsteller für das Theaterstück "Die Schöne und das Biest". Tier will mehr erfahren und so liest Trude ihm die Geschichte vor. Tier ist sogleich hin und weg und will unbedingt zum Vorsprechen gehen. Trude begleitet es und ist sehr erstaunt, was sie dort erwartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Sendung mit der Maus

