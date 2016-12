RTL Passion 01:55 bis 02:45 Serien Providence Babyboom! USA 2002 Merken Sydney behandelt in der Klinik die junge Daphne, die Anzeichen von frühzeitigen Wehen zeigt. Trotz erhöhten Blutdrucks lässt Sydney die Schwangere nach den Untersuchungen nach Hause gehen allerdings nicht ohne ihr absolute Bettruhe zu verordnen. Als Daphne wenig später mit schweren Krämpfen ins Krankenhaus kommt, muss ein Kollege das Baby per Notoperation auf die Welt holen. Er beschuldigt Sydney, ihre ärztlichen Pflichten vernachlässigt zu haben, und auch Daphnes Tante sieht das so: Sie will Sydney verklagen. Alle Patienten aus Jims Gruppe sind so weit genesen, dass sie bald entlassen werden können. Nur Meredith hat Angst, in ihr leeres Haus zurückzukehren. Jim versucht, ihr gut zuzureden, doch ohne Erfolg. Erst als er ihr eine kleine Katze aus seiner Praxis mitbringt, blüht sie auf. Jim hat unterdessen so große Fortschritte gemacht, dass er unter Aufsicht halbtags arbeiten darf. Nach einigen Missverständnissen fängt er wieder in der Praxis an. Derweil versucht Robbie, durch neue Salatkreationen Gäste ins O'Neills zu locken. Als bei einer schwangeren Frau aufgrund einer dieser Salate die Wehen einsetzen, kann sich das Lokal plötzlich vor Schwangeren kaum mehr retten. Sogar in Geburtsvorbereitungskursen ist dieser Salat Thema Nummer eins. Doch die werdenden Mütter trinken keinen Alkohol und kurbeln den Umsatz nicht so richtig an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Paula Cale (Joanie Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Dana Daurey (Heather) Maria Pitillo (Tina) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: Carol Barbee, John Masius

