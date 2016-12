RTL Passion 11:30 bis 12:00 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-12-18 19:00 Merken Katrin und Till gehen unterschiedlich mit Tills Diagnose um. Während sich Till in die Nacht flieht, um auf dem Dancefloor des Mauerwerks sein Schicksal zu verdrängen, will Katrin die Diagnose nicht akzeptieren. Sie beginnt zu recherchieren. Als sie ihn im Mauerwerk findet, bricht Tills ganze Angst hervor. Elena ist dankbar, dass sie vorübergehend im Townhouse wohnen darf. Sie glaubt, ihr täte der räumliche Abstand zu ihren Freunden gut und hofft, Anni & Co werden ihr bald verzeihen. Doch als Anni erfährt, dass Elena ausgezogen ist, unterstellt sie ihr, bald zum Rundumschlag ausholen zu wollen und die Freunde aus der WG zu werfen. Das ist ein Vorwurf zu viel für Elena und sie reagiert trotzig... Emily fällt aus allen Wolken als sie nach Berlin zurückkehrt und die Bachmann Wohnung eine einzige Baustelle ist. Als Überraschung haben ihre Brüder in Emilys Abwesenheit die komplette Renovierung der Wohnung beschlossen und ausgerechnet Paul dafür engagiert. Da sich Emily Paul gegenüber mal wieder als beratungsresistent erweist, fährt ihr der Schreck durch Mark und Bein.... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

