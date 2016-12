RTL Passion 08:30 bis 08:55 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 Merken Katja ist entsetzt von Isabelles Rachsucht und will alles dafür tun, Ben zu entlasten. Doch ihr wird schnell klar, dass ihre Aussage Isabelles erfundene Vorwürfe sogar noch unterstützen würde. Sie sieht keine andere Möglichkeit Ben vor einer ungerechten Strafe zu retten, als vor der Polizei zu lügen. Tom ist alles andere als begeistert von Vanessas Lüge, mit Tom zusammen zu sein. Vanessa ist tief gekränkt von Toms Reaktion, und auch Tom erkennt, dass Vanessa ihm nur helfen wollte. Doch nun müssen sie den Worten auch Taten folgen lassen und vor ihren Freunden als Paar auftreten. Marian bemerkt erfreut, dass er Jessica mit Hilfe einer gemeinsamen Therapiesitzung überzeugt hat, dass er sich ändern will. Er hat Verständnis dafür, dass Jessica dennoch vor einer zu schnellen Annäherung zurückschreckt. Doch dann ist ausgerechnet sie es, die von ihren Gefühlen übermannt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Matthias Paul Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser