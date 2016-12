BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Drama Kleine große Stimme A, D 2015 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der zehnjährige Benedikt hat es nicht leicht im Österreich des Jahres 1955. Das Leben bei den Großeltern am Land ist hart für das Besatzerkind mit der dunklen Hautfarbe. Niemand will ihn haben. Die Mutter lebt nicht mehr, sein amerikanischer Vater weiß nichts von ihm. Als Benedikt erfährt, dass die Wiener Sängerknaben auf Amerika-Tournee gehen, reißt er aus um in den weltberühmten Chor aufgenommen zu werden. In Amerika will er seinen Vater finden. Alles was er von ihm hat ist ein Lied, das seine Mutter ihm vorgesungen hat. Die Schwierigkeiten scheinen unüberwindlich. Doch dann findet Benedikt Hilfe, wo er es am wenigsten erwartet hätte. Mit: Wainde Wane (Benedikt Thaler), David Rott (Max Goldberg (Kapellmeister)), Karl Merkatz (Siegfried Goldberg), Miriam Stein (Elsa Brandl), Tyron Ricketts (Jerry Delgado), Erwin Steinhauer (Direktor), Philipp Hochmair (Hans Roschek (Präfekt)), Branko Samarovski (Großvater Thaler), Margarethe Tiesel (Großmutter Thaler). Drehbuch: Rupert Henning, Eva Spreitzhofer und Michaela Ronzoni. Ö/D 2015 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wainde Wane (Benedikt Thaler) David Rott (Max Goldberg) Miriam Stein (Elsa Brandl) Karl Merkatz (Siegfried Goldberg) Margarethe Tiesel (Großmutter Thaler) Tyron Ricketts (Jerry Delgado) Philipp Hochmair (Hans Roschek) Originaltitel: Kleine große Stimme Regie: Wolfgang Murnberger Drehbuch: Rupert Henning Kamera: Peter von Haller Musik: Roman Kariolou Altersempfehlung: ab 6

