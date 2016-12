BR Fernsehen 14:20 bis 15:10 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co Geschichten aus dem Münchner Tierpark Nachwuchs bei den Seelöwen D 2014 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Wochenlang wurde die Außenanlage der Löwen ausbruchsicher renoviert, endlich dürfen Bandele und Batou wieder an die frische Luft. Mit Blaulicht geht es durch den Zoo, ein Feuerwehrwagen nach dem anderen rollt an: Das alles ist ein ganz besonderer Einsatz! Ein Erdmännchen hat sich am Zeh verletzt und Tierärztin Nicole muss sofort helfen. Eine wilde Mähne und ein Gebiss zum Fürchten: Was sind denn das für Typen? Seelöwin Elmira hat ein Baby bekommen und ist eine ganz entspannte Mama. Revierleiter Helmut Kern will natürlich sofort wissen, wie es ihrem Kleinen geht. Warum Elefant Ludwig ein Lausbub ist, ob Zupacken immer einfach ist und viele andere Geschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn sehen die Zuschauer in dieser Folge von "Nashorn, Zebra & Co.". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.