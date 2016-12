BR Fernsehen 10:30 bis 12:00 Komödie Zum Kuckuck mit der Liebe D 2012 Dolby Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Mit der ersten Kuckucksuhrenfabrik Norddeutschlands hat sich der aus dem Schwarzwald stammende Handwerker Gottlieb Dobisch einst einen Traum erfüllt. Jetzt weilt er nicht mehr unter den Lebenden, doch seine Familie, angeführt von Ehefrau Leonore, führt das Unternehmen weiter. Als sich eine Abordnung der Schwarzwälder Kuckucksuhrenhersteller zwecks Qualitätsprüfung ankündigt, setzt Leonore alle Hebel in Bewegung, um das gewünschte Verbandssiegel zu bekommen. Dazu gehört, dass ihre insgeheim frustrierte Schwiegertochter Katrin eine feierliche Rede halten soll. In ihrer Not sucht Katrin Hilfe bei dem labilen Rhetoriktrainer Hubertus Hobbs - und landet mit ihm im Bett. Ein folgenschwerer Fehltritt, der den Familienzusammenhalt massiv gefährdet. - Das charmante Familienmärchen zeigt mit komödiantischer Präzision, dass es für die emotionalen Tücken des Liebeslebens keine Betriebsanleitung gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bernadette Heerwagen (Katrin Dobisch) Jan-Gregor Kremp (Hubertus Hobbs) Rüdiger Vogler (Dr. Ingo Leuwerik) Rita Russek (Leonore Dobisch) Johann von Bülow (Anton Dobisch) Elena Uhlig (Greta Dobisch) Stephan Grossmann (Lothar Dobisch) Originaltitel: Zum Kuckuck mit der Liebe Regie: Hajo Gies Drehbuch: Thomas Walendy Kamera: Thomas Etzold Musik: Detlef Petersen, Stefan Hansen

