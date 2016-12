Pro7 MAXX 02:20 bis 03:05 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Volles Risiko USA 2012 16:9 HDTV Merken Die harte Saison steht kurz vor dem Abschluss, und die Ermüdung bei den Holzfällern ist groß. Das bekommen alle zu spüren. Sowohl bei Papac als auch bei Rygaard ist die Stimmung gereizt. Zwischen Jimmy und James kommt es zum Streit, während der Swamp Man sich in Unkosten stürzt, um mit einem Helikopter nach gutem Holz zu suchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thom Beers (Himself) Jay Browning (Himself) Jesse Browning (Himself) Mike Pihl (Himself) Originaltitel: Ax Men Drehbuch: Geoff Miller, Sarah Whalen Musik: Bruce Hanifan, Andy Kubiszewski Altersempfehlung: ab 12

