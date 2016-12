Pro7 MAXX 22:10 bis 23:05 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Schlag auf Schlag USA 2012 2016-12-17 01:40 16:9 HDTV Merken Es sind nur noch drei Wochen bis Saisonende, und die Holzfäller legen sich richtig ins Zeug. Shelby sucht nach dem "begrabenen Gold", wie er es nennt. Den Männern von Big Gun könnte der Fehler eines Neulings die ganze Saison verderben. Die Arbeitsbelastung für die Holzarbeiter in Montana geht Mensch und Tier an die Substanz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thom Beers (Himself) Jay Browning (Himself) Jesse Browning (Himself) Mike Pihl (Himself) Originaltitel: Ax Men Drehbuch: Geoff Miller, Sarah Whalen Musik: Bruce Hanifan, Andy Kubiszewski Altersempfehlung: ab 12

