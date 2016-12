Pro7 MAXX 20:15 bis 21:10 Dokusoap Timber Kings - Blockhaus-Paläste XXL Die Zedern-Rakete CDN 2014 2016-12-17 00:00 16:9 HDTV Merken Beat verschlägt es heute nach Deutschland, wo er an nur einem Tag ein kleines Holzhäuschen bauen will. Bryan sen. überrascht Peter mit einem neuen Projekt: Der Boss wünscht sich ein Auto aus Holz. Und Joel hat ein schwieriges Projekt vor sich, das dank des Neulings im Team noch komplizierter wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Timber Kings Musik: Daniel Ross Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 343 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 153 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 83 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 73 Min.