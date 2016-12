RTS Un 20:40 bis 23:20 Sonstiges Un air de famille La grande finale en direct CH Stereo Untertitel Merken Pour la dernière émission de cette ultime saison, rendez-vous pour une finale d'exception! Plus de deux heures de direct pour départager les six familles finalistes et retrouver avec bonheur les vainqueurs des trois premières éditions : les Crisinel, les Porret et les Gay. Présenté par Mélanie Freymond et Sébastien Rey, une soirée de suspense et d'émotions pour chanter en ch?ur sur scène et devant son petit écran. Sur les 18 familles en lice de cette quatrième saison, trois ont déjà leur place assurée en finale : - les Mojon des Ponts-de-Martel (NE) - les Guex de Boulens (VD) - les Fontaine de Peseux (NE) Trois autres seront qualifiées ces prochaines semaines grâce aux votes du public et du jury. Jury qui donnera de la voix ! Lorie Pester et Fraissinet quitteront, en effet, à plusieurs reprises leur rôle de jurés pour chanter tantôt en duo (Mourir demain de Natacha St Pier) ou avec les six finalistes (With a little help from my friend des Beatles). Sans oublier de partager, une dernière fois, les projecteurs avec les douze familles restées aux portes de la finale de cette quatrième saison. Pour clore en beauté cette aventure musicale démarrée en 2013, les vainqueurs des saisons précédentes feront une nouvelle fois vibrer le public. Les Crisinel avec L'Hymne à l'amour d'Edith Piaf, les s?urs Porret avec The sound of silence de Simon & Garfunkel et les Gay avec le titre Battez-vous de Brigitte. Qui remportera l'ultime saison d'Un air de famille - Dès que résonneront les premières notes de musique, le public pourra voter par téléphone pour soutenir ses favoris. Sur scène, Mélanie Freymond sera secondée en coulisses par Sébastien Rey qui dévoilera l'enthousiasme, le stress et l'émotion de ces 18 familles romandes. Pour savourer leur victoire, les lauréats embarqueront pour une croisière de douze jours. Un chanceux téléspectateur également! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mélanie Freymond, Sébastien Rey

