Das Erste 03:45 bis 05:10 Krimi Tödliche Augenblicke USA 2009 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Es ist wohl die schrecklichste Vorstellung für alle Eltern: Man lässt sein Kind für ein paar Sekunden aus den Augen - und plötzlich ist es spurlos verschwunden. Für den Polizisten Tom Adkins (Jon Hamm) wird dieses Horrorszenario zur Wirklichkeit. In einem Restaurant geht er kurz zur Toilette und bei seiner Rückkehr sitzt sein zehnjähriger Sohn Tommy nicht mehr am Tisch. Die Suche nach dem Jungen verläuft ergebnislos, man findet weder eine Spur noch eine Leiche. Jahre vergehen, in denen Tom versucht, Schmerz und Schuldgefühle in Arbeit zu ersticken. Eines Tages wird er mit einem Fall betraut, der alle verdrängten Emotionen wieder aufleben lässt: Auf einer Baustelle hat man die vergrabenen Überreste einer Kinderleiche entdeckt. Der Mord an dem Kind liegt zwar 50 Jahre zurück, dennoch stößt Tom auf erstaunliche Parallelen zum Verschwinden seines eigenen Sohnes. Während er Stück für Stück die Umstände des Falls freilegt, erzählt der Film in Rückblenden die tragische Geschichte des ermordeten Jungen namens John (Jimmy Bennett) und seines verwitweten Vaters Matthew (Josh Lucas). Auch dieser, ein mittelloser Tagelöhner, hatte seinen Sohn nur für wenige Minuten alleine gelassen. Je mehr sich Tom Adkins in den Fall vertieft, desto stärker kristallisiert sich heraus, dass er mit der Aufklärung dieses lange zurückliegenden Mordes auch herausfinden wird, was mit seinem eigenen Kind geschehen ist. Auf elegante Weise lässt Regisseur Anders Anderson in dem Kriminaldrama "Tödliche Augenblicke" Gegenwart und Vergangenheit ineinanderfließen, um die Geschichte von zwei Männern zu erzählen, deren Schicksal sich auf mysteriöse Weise ähnelt. Die ein halbes Jahrhundert auseinanderliegenden Zeitebenen nutzt er, um zwischen zwei erzählerischen Formen wechseln zu können: Die Ermittlungen des Detectives inszeniert er im Stil eines klassischen Krimis, dagegen wird in der Geschichte des Gelegenheitsarbeiters Matthew und dessen geistig leicht zurückgebliebenen Sohnes John ein faszinierendes Zeitbild des ländlichen Amerikas der ausgehenden 1950er Jahre gezeichnet. In beiden Erzählsträngen setzt Anderson auf präzise ausgearbeitete Figuren und gibt seinen Hauptdarstellern viel Raum, um ihre Charaktere zu entfalten. Neben Josh Lucas beeindruckt vor allem Jon Hamm, der sich mit seiner Rolle in der gefeierten Kultserie "Mad Men" einen Namen machte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Hamm (Tom Adkins sr.) Josh Lucas (Matthew Wakefield) Rhona Mitra (Barbara Adkins) James Van Der Beek ("Professor" Bert Rogianni) Jessica Chastain (Sally Ann) Jimmy Bennett (John Wakefield) Morena Baccarin (Rose Montgomery) Originaltitel: Stolen Regie: Anders Anderson Drehbuch: Glenn Taranto Kamera: Andy Steinman Musik: Trevor Morris Altersempfehlung: ab 16