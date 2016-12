Das Erste 02:00 bis 03:43 Thriller Operation Schwarze Blumen E, D, A 2009 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Michael Roddick (Tobias Moretti), Geheimagent in Diensten des BND, erhält im Oktober 1989 einen wichtigen Auftrag. Kurz vor der Maueröffnung soll er die russische Spionin Natascha (Marta Etura) mit gefälschtem Pass aus Ost-Berlin in den Westen schleusen. Natascha besitzt eine geheime Liste, die Verräter auf beiden Seiten enttarnt. Doch die Mission scheitert: Die Russin wird ermordet, von dem brisanten Papier fehlt jede Spur. In einem Wandschrank ihres Hotelzimmers findet Roddick jedoch Nataschas kleine Tochter Elena. Da niemand sich für das Waisenkind verantwortlich fühlt, nimmt er das verstörte Mädchen zu sich. 20 Jahre später, Roddick hat seinen Job längst an den Nagel gehängt, betreibt der Ex-Agent mit der inzwischen erwachsenen Elena (ebenfalls Marta Etura) ein Feinschmeckerrestaurant in Barcelona. Alles läuft bestens - bis er durch das Auftauchen eines früheren Kollegen von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Sein ehemaliger Chef Curtis (Gottfried John) zählt inzwischen zu den Köpfen einer internationalen Geheimorganisation namens Sykomore, die aus Ex-Agenten aufgebaut wurde. Da die verschwundene Liste Sykomore aktuell gefährlich werden könnte, will Curtis das Dokument um jeden Preis - von Roddick. Der hat große Angst um Elena: Als ahnungsloses Mädchen lernte sie die Namen der Agenten mittels eines Kinderreims auswendig. Der glänzend fotografierte Agenten-Thriller greift die Umbruchstimmung zur Zeit des Mauerfalls auf. Der spanische Regisseur David Carreras inszenierte nach dem Roman "Schwarzer Mohn" des katalanischen Journalisten Daniel Vázquez Sallés, Sohn des bekannten Krimiautors Manuel Vázquez Montalban. Tobias Moretti verkörpert einen hart gesottenen Ex-Agenten, der in diesem undurchsichtigen Spiel um Leben und Tod vom ehemaligen Jäger zum Gejagten wird. An seiner Seite ist der Oscar-Preisträger Maximilian Schell zu sehen, mit dem Moretti bereits für die Mankell-Verfilmung "Die Rückkehr des Tanzlehrers" vor der Kamera stand. Zu dem internationalen Ensemble zählen auch die spanische Schauspielerin Marta Etura und Charakterkopf Gottfried John. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Moretti (Michael Roddick) Gottfried John (Curtis) Maximilian Schell (Jacob Krinsten) Eduardo Fernández (Peter) Belén Fabra (Sandrine) Marta Etura (Elena) Maria Grazia Cucinotta (Martha) Originaltitel: Flores negras Regie: David Carreras Drehbuch: David Carreras, Wolfgang Kirchner, Luis Marías, Juan María Ruiz Córdoba, Daniel Vázquez Sallés Kamera: Nestor Calvo Musik: Óscar Maceda Altersempfehlung: ab 16