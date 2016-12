Das Erste 20:15 bis 23:35 Show Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell Spiel und Spaß mit Kai Pflaume D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Wer schafft es beim Bank-Boulder-Duell in einer Minute öfter, sich unter der Bank hindurchzuhangeln, ohne dabei den Boden zu berühren? Schlagerstar Vanessa Mai tritt gegen den elfjährigen Tommy an. Unterstützung erhält der Schlagerstar von Atze Schröder, Smudo und Horst Lichter. Unterhaltsam ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Vanessa Mai (Sängerin), Atze Schröder (Comedian), Smudo (Rapper), Horst Lichter (Fernsehkoch) Originaltitel: Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell