SAT.1 Emotions 20:40 bis 21:00 Comedyserie Ben and Kate Ein Jahrzehnt verliebt USA 2013 2016-12-18 05:30 16:9 HDTV Seit Tommy mit Lila zusammen ist, verhält er sich Kate gegenüber sehr komisch. Scheinbar kann er nicht damit umgehen, dass er vor seiner neuen Beziehung in sie verliebt war - zumal er Lila nichts davon erzählt hat. Um die Situation zu entspannen, beschließt Kate, etwas mit Lila zu unternehmen. Die beiden Frauen verstehen sich blendend und haben viel Spaß zusammen. Doch dann verrät Kate Lila in einem schwachen Moment ihre und Tommys Vorgeschichte ... Schauspieler: Dakota Johnson (Kate Fox) Nat Faxon (Ben Fox) Lucy Punch (BJ) Maggie Elizabeth Jones (Maddie Fox) Echo Kellum (Tommy) Melinda McGraw (Vera Everson) Cedric Yarbrough (Loan Officer) Originaltitel: Ben and Kate Regie: David Katzenberg Drehbuch: Matt Fusfeld, Alex Cuthbertson, Lindsey Shockley, Laura Valdivia Musik: Michael Andrews Altersempfehlung: ab 6