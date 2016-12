SAT.1 Emotions 20:15 bis 20:40 Comedyserie Ben and Kate Das B-Team USA 2013 2016-12-18 05:10 16:9 HDTV Merken Kate möchte unbedingt, dass Maddie in die Hochbegabten-Klasse aufgenommen wird. Doch ihre Tochter erreicht beim Aufnahmetest nicht die nötige Punktzahl - wie die Lehrerin vermutet, weil Maddie ohne Vater aufwächst! Kate ist fassungslos ... Dann bringt Ben sie auf eine Idee: Zusammen stellen die Geschwister für Maddie und die anderen Kinder, die es nicht in die Hochbegabten-Klasse geschafft haben, ein eigenes Programm auf die Beine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dakota Johnson (Kate Fox) Nat Faxon (Ben Fox) Lucy Punch (BJ) Maggie Elizabeth Jones (Maddie Fox) Echo Kellum (Tommy) Jane Seymour (Wendy) David Hornsby (Matt Swan) Originaltitel: Ben and Kate Regie: Rob Schrab, David Katzenberg, Jay Chandrasekhar, Fred Goss, Jake Kasdan Drehbuch: Laura Valdivia, Lindsey Shockley Musik: Michael Andrews Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 344 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 154 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 84 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 74 Min.