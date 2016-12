kabel1 classics 21:55 bis 23:50 Komödie 1941 - Wo, bitte, geht's nach Hollywood? USA 1979 Nach einer Vorlage von Robert Zemeckis 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dezember 1941 - kurz nach Pearl Harbor: Vor Kalifornien taucht ein japanisches U-Boot auf. Es will das "kriegswichtige Potenzial" Hollywood zerstören. In Los Angeles bricht Panik aus. Tieffliegerangriffe auf den Hollywood-Boulevard, Massenschlägereien bei Jitterbug-Wettbewerben, Bauchredner und Amokfahrer: Zur Verteidigung wird so ziemlich alles mobilisiert, was Hollywood zu bieten hat. Steven Spielberg reiht eine absurde Situation an die andere ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dan Aykroyd (Sergeant Tree) Ned Beatty (Ward Douglas) John Belushi (Wild Bill Kelso) Lorraine Gary (Joan Douglas) Murray Hamilton (Claude) Christopher Lee (Von Kleinschmidt) Toshirô Mifune (Cmdr. Akiro Mitamura) Originaltitel: 1941 Regie: Steven Spielberg Drehbuch: Robert Zemeckis, Bob Gale Kamera: William A. Fraker Musik: John Towner Williams Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Darts Live

Sport

Sport1 20:00 bis 00:00

Seit 224 Min. Das Supertalent

Show

RTL 20:15 bis 00:00

Seit 209 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 164 Min. Orcs

Actionfilm

Tele 5 22:01 bis 23:48

Seit 103 Min.