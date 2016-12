kabel1 classics 20:15 bis 21:55 Trickfilm Die Abenteuer von Tim und Struppi USA, NZ 2011 Nach den Comics von Hergé 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Reporter Tim fällt ein Modellschiff in die Hände, das ihn bald in Teufels Küche bringt: Es handelt sich um die sagenumwobene "Einhorn". Der skrupellose Iwan Iwanowitsch Sakharin weiß um die Besonderheit des Modells, weshalb er unbedingt an seinen mysteriösen Inhalt gelangen muss. Er entführt Tim und seinen treuen Hund Struppi auf einen Frachter, wo Tim die Bekanntschaft von Kapitän Haddock macht. Zusammen wollen sie Sakharin die Stirn bieten und das Geheimnis der "Einhorn" lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Nicolás Artajo (Tim) Lutz Schnell (Kapitän Haddock) Dietmar Wunder (Iwan Iwanowitsch Sakharin) Uwe Büschken (Schulze) Hasso Zorn (Aristide Klemm-Halbseid) Originaltitel: The Adventures of Tintin Regie: Steven Spielberg Drehbuch: Joe Cornish, Steven Moffat, Edgar Wright Kamera: Janusz Kaminski Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 343 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 153 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 83 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 73 Min.