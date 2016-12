kabel1 classics 16:55 bis 18:25 Thriller The Roommate USA 2011 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sara freut sich auf ihr erstes Semester an der Uni in Los Angeles. Sie studiert Modedesign, genießt ihre Freiheit und zu ihrer Zimmergenossin Rebecca entwickelt die junge Frau bald eine enge Freundschaft - zu eng, wie sich herausstellt. Rebecca reagiert schrecklich eifersüchtig auf jeden, der ihrer besten Freundin zu nahe kommt und wendet alle Mittel an, um die Konkurrenz aus dem Weg zu schaffen. Sara findet heraus, dass ihre Mitbewohnerin an schwerer Schizophrenie leidet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leighton Meester (Rebecca Evans) Minka Kelly (Sara Matthews) Cam Gigandet (Stephen) Billy Zane (Professor Roberts) Alyson Michalka (Tracy Morgan) Danneel Ackles (Irene) Frances Fisher (Alison Evans) Originaltitel: The Roommate Regie: Christian E. Christiansen Drehbuch: Sonny Mallhi, Chris Bylsma, Nick Bylsma, Richard Robertson Kamera: Phil Parmet Musik: John Frizzell Altersempfehlung: ab 16