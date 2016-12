kabel1 classics 13:35 bis 15:10 Komödie Bad Santa USA, D 2003 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Willie ist heruntergekommen und abgewrackt - und arbeitet als Kaufhaus-Weihnachtsmann. Er macht diesen Job jedes Jahr - allerdings nur, um am Weihnachtsabend den Ladensafe aufzubrechen und sich aus dem Staub zu machen. Aber dieses Jahr kommen nur Probleme auf ihn zu, in Person eines nervenden Chefs, eines übereifrigen Ladendetektivs und einer attraktiven Bewunderin. Noch dazu entscheidet sich ein kleiner Junge, zu glauben, dass er der echte Weihnachtsmann ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Bob Thornton (Willie T. Soke) Tony Cox (Marcus) Lauren Graham (Sue) John Ritter (Bob Chipeska) Bernie Mac (Gin Slagel) Brett Kelly (Das Kind) Lauren Tom (Lois) Originaltitel: Bad Santa Regie: Terry Zwigoff Drehbuch: Glenn Ficarra, John Requa Kamera: Jamie Anderson Musik: David Kitay Altersempfehlung: ab 12