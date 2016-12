Pro7 Fun 22:00 bis 23:35 Krimi Haven USA 2004 2016-12-18 14:40 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Finanzjongleur Ridley hat die Steuerfahndung auf den Fersen und muss schnell in die Karibik verreisen. Teenagertochter Pippa ist unbegeistert, doch legt sich ihr Zorn, als sie an tropischen Gestaden romantischen Kontakt zu dem jungen Gauner Fritz knüpft. Der seinerseits macht Drogengangster, bei denen er in der Kreide steht, auf den zugereisten Geldsack aufmerksam. Unterdessen liebt der junge Brite Shy die schöne Tochter eines zu Wohlstand gelangten Sklavennachfahren. Der hat für ein Schwiegerweißbrot wenig übrig. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bill Paxton (Carl Ridley) Orlando Bloom (Shy) Anthony Mackie (Hammer) Zoe Saldana (Andrea) Agnes Bruckner (Pippa Ridley) Joy Bryant (Sheila) Bobby Cannavale (Lieutenant) Originaltitel: Haven Regie: Frank E. Flowers Drehbuch: Frank E. Flowers Kamera: Michael Bernard Musik: Heitor Pereira Altersempfehlung: ab 12

