Pro7 Fun 16:35 bis 18:45 Show The Voice of Germany Halbfinale D 2016 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Moderation: Thore Schölermann, Thore Schölermann, Lena Gercke Gäste: Gäste: Marc Amacher, Robert Ildefonso, Yasmin Sidibe (Team Michi & Smudo), Lucie Fischer, Michael Caliman, Tay Schmedtmann (Team Andreas), Friedemann Petter, Boris Alexander Stein, Vera Tavares (Team Yvonne), Stas Schurins, Flo Unger, Robin Resch (Team Samu). Ju Originaltitel: The Voice of Germany