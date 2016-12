sixx 02:05 bis 02:45 Dokumentation Killer-Paare - Tödliches Verlangen Calm Before the Storm USA 2010 16:9 HDTV Merken Im Jahr 2005 will der ehemalige Hollywood-Kinderstar Skylar Deleon mit seiner Frau Jennifer in Mexiko ein neues Leben beginnen - wenn es sein muss, auch auf kriminellem Weg. Jennifer nutzt ihre Schwangerschaft, um bei dem Ehepaar Hawks, stolze Besitzer einer prächtigen Yacht, Vertrauen zu gewinnen. Das Killer Paar Skylar und Jennifer zwingt die Eheleute, ihnen das gesamte Vermögen zu überschreiben, um sie danach kaltblütig zu ermorden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wicked Attraction

