ProSieben 14:25 bis 14:55 Kinderserie The Muppets Zickenterror USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Reese Witherspoon ist bei "Up Late with Miss Piggy" zu Gast. Seitdem die Schauspielerin die weibliche Hauptrolle in "Walk the Line" Miss Piggy quasi vor der Nase weggeschnappt hat, herrscht zwischen den beiden ein ständiger Konkurrenzkampf. Dieser erreicht nach der Sendung seinen Höhepunkt, als die beiden gemeinsam für den Wohltätigkeitsverein "Habitat for Humanity" arbeiten sollen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Riki Lindhome (Becky) Greg Santos (Barista) Jonathan Dixon (Gutachter) Originaltitel: The Muppets Regie: Randall Einhorn Drehbuch: Dave Caplan, Steve Rudnick Kamera: Craig Kief Altersempfehlung: ab 6