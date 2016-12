ProSieben 17:30 bis 18:00 Comedyserie The Big Bang Theory Der Champagnerpakt USA 2014 2016-12-18 09:10 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Auf einer Firmenveranstaltung gesteht Penny Bernadette, dass einige Kollegen Angst vor ihr haben, weil sie manchmal richtig fies sein kann. Bernadette ist erschüttert und kann zunächst gar nicht glauben, was Penny erzählt - bis sie sich mit dem Personalchef Dan unterhält, der sie ebenfalls fürchtet. Leonard, Raj und Howard räumen unterdessen das Büro eines verstorbenen Professors aus und fangen an, über die Perspektiven ihrer Forschung nachzudenken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Jim Reynolds, Steve Holland, David Goetsch Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6