kabel eins 02:40 bis 03:25 Krimiserie Hawaii Five-0 Das rote Notizbuch USA 2011 Dolby Digital HDTV Merken Ihr neuester Fall führt die Ermittler auf hohe See: Der Bergungstaucher Blake Spencer ist ermordet worden. Zuerst vermuten Steve und seine Kollegen, dass Blake ein Wrack mit wertvollen Goldmünzen gefunden und sich damit in Gefahr gebracht hat. Doch diese Spur erweist sich als trügerisch. Während der Ermittlungen lernt Danny die Museumskuratorin Dr. Asano kennen. Sie gefällt ihm auf Anhieb, und er lässt sich von Steve dazu überreden, sie um ein Date zu bitten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Patty Duke (Sylvia Spencer) Peter Fonda (Jesse Billings) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Duane Clark Drehbuch: David Wolkove Kamera: Alan Caso Musik: Keith Power, Brian Tyler

