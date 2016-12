kabel eins 14:25 bis 15:20 Krimiserie Navy CIS: L.A. Arabischer Frühling USA 2011 2016-12-18 07:15 Dolby Digital HDTV Merken Eine junge Fernsehjournalistin wird in Dallas aus einem fahrenden Auto heraus erschossen. Sie hat über einen libyschen Freiheitskämpfer berichtet, der eine Art "Radio Freies Libyen" betreibt. Während der Ermittlungen stellt sich heraus, dass Asad El-Libi nicht aus Libyen sendet, sondern sein provisorisches Studio irgendwo in Los Angeles haben muss. Über Erics Datenabgleiche kommen sie auf die Spur von Faraq Hijazi, einem engen Freund von Asad El-Libi, und die Spur wird heißer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Kate Woods Drehbuch: Gil Grant Altersempfehlung: ab 12