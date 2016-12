kabel eins 10:55 bis 11:50 Krimiserie The Mentalist Wahrheit tut weh USA 2011 Dolby Digital HDTV Merken Ein Attentäter hat im Auto des bekannten Ex-Footballers Trevor "Doc" Dugan eine Bombe versteckt. Was jedoch keiner ahnt: Bei der Explosion wurde nicht Doc getötet, sondern sein Assistent Jake Stewart, der Docs Jacke trug. Dugans Manager Steve Penn und sein Agent Alex Sodko waren Zeugen der Explosion. Patrick Jane macht Dugan mithilfe von Penn und Sodko ausfindig und bringt ihn in die CBI-Zentrale. Er hat plötzlich einen Verdacht und stellt dem Täter eine Falle ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Craig Bierko (Doc Dugan) John Eric Bentley (Steve Penn) Originaltitel: The Mentalist Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Jordan Harper Kamera: Geary McLeod Musik: Grant Lee Phillips Altersempfehlung: ab 12

