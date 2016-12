Disney Channel 23:40 bis 00:10 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine Reise nach Phoenix USA 2007 Stereo HDTV Merken Auf einer Chirurgen-Tagung in Phoenix trifft J.D. unerwartet auf seine Ex-Freundin Kim. Zu seiner Verwunderung ist sie hochschwanger - entgegen ihrer früheren Behauptung, eine Fehlgeburt erlitten zu haben. Als sie ihn um Hilfe bittet, ist J. D. völlig überfordert und macht sich heimlich aus dem Staub. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Elliot Reid) Donald Faison (Chris Turk) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) Elizabeth Banks (Dr. Kim Briggs) Originaltitel: Scrubs Regie: Michael McDonald Drehbuch: Bill Callahan Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens

